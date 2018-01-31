Входы и выходы в Кабмин перекрыли военные пенсионеры

Сегодня военные пенсионеры заблокировали входы и выходы Кабинета Министров Украины. Митингующие требуют повышения социальных выплат.

Об этом сообщает depo.ua.

"Входы и выходы Кабмина перекрыли около 150 ветеранов силовых ведомств, которые никого не впускают и не выпускают. Они требуют достойной пенсии "согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Участники акции также перекрыли улицу Садовую и требуют личной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Мы хотим, чтобы Кабмин выполнил постановление №704. Ведь премьер обещал перерасчет пенсий военным еще с 1 января 2018 года", - заявляют пикетчики.

Напомним, МВФ раскритиковал украинскую пенсионную реформу.