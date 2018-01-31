Всем украинцам с инвалидностью предоставлено право на бесплатную парковку

Кабинет министров Украины расширил перечень лиц с инвалидностью, которым предоставляются льготы на парковку и хранение транспортных средств.

Как сообщает в среду пресс-служба украинского правительства, соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 25 мая 2011 № 585" было принято на заседании Кабмина в среду.

"Согласно принятому постановлению, льготы на бесплатную парковку и хранение транспортных средств распространены на всех лиц с инвалидностью, а не только с поражением опорно-двигательного аппарата", - сказано в сообщении.

Кроме того, термины "инвалид" и "ребенок-инвалид" заменены терминами "лицо с инвалидностью", "водитель с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью", что соответствует законам Украины "О ратификации Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Факультативного протокола к ней" и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью ".

Напомним, больше в Украине "инвалидов" нет.