Чиновник на Киевщине требовал взятку в 100 тысяч долларов

Правоохранители разоблачили в Киевской области чиновника одной из районных госадминистраций, который требовал взятку в размере 100 тысяч долларов США.
Об этом проинформировала на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы Генпрокуратуры Лариса Сарган.
"Прокуратурой Киевской области совместно с сотрудниками Управления защиты экономики разоблачен начальник юридического отдела одной из районных государственных администраций Киевской области, который требовал от гражданина взятку в размере 100 тысяч долларов США… Взятку чиновник требовал за выдачу соответствующих документов по аренде земель рекреационного назначения, водного фонда и невостребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района", - написала Сарган.
Напомним, Госгеокадастру запретили принимать решения по земле без согласования с общинами.