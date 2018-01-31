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Главная » Общество » Подняться к звёздам. 15 цитат первого украинского космонавта Леонида Каденюка
Подняться к звёздам. 15 цитат первого украинского космонавта Леонида Каденюка
Фото: golos.ua

Подняться к звёздам. 15 цитат первого украинского космонавта Леонида Каденюка

31 января в Киеве в возрасте 67 лет во время традиционной утренней пробежки умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Своей биографией он доказал, что для человека, который стремится к цели, нет преграды

Алексей Батурин - 31.01.18 207
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«Космонавтом я решил стать ещё в детстве, когда объявили о полёте Юрия Гагарина. Мечта о космосе помогла мне хорошо учиться, стимулировала к занятиям спортом. Я поступил в Черниговское высшее авиационное училище лётчиков, а после его окончания пять лет служил инструктором, ожидая очередного набора в отряд космонавтов»

«Самое трудное для космонавта — это ожидание. Это неопределённость — полетишь ты или не полетишь. Среди тех, кто был отобран, как правило,  летали 50–60%. А остальным так и не удалось. Если мечта родилась в апреле 1961 года, а полетел я 19 ноября 1997 года, получается, 36 лет я ждал этого момента»

«Когда человек попадает в космос, он оказывается в совсем ином мире. Всё, что его там окружает, является источником совершенно новых, неземных ощущений. Выделить самое яркое сложно. Наверное, всё-таки невесомость. Именно эти ощущения я и пытался передать в своей книге "Миссия – Космос". После полёта я понял, что просто обязан написать обо всём, что видел и ощутил в космосе»

«Перед полётом членам экипажа предложили вместо звучания будильника заказать на побудку музыку, я и подумал: "А почему бы не гимн Украины?" Американцы заказали эстрадную музыку, Калпана Чавла, индианка, — индийскую, Такао Дои, японец, — японские мелодии. Я спросил Такао, почему он не заказал гимн своей страны. Он ответил, что мелодия его такова, что мы ещё глубже заснём»

«Когда я невольно сравнивал Землю с другими планетами Солнечной системы, сразу бросалась в глаза жизнеспособность нашей планеты, её уникальность. И приходило понимание особой её предназначенности во Вселенной. Но было и то, что вызывало тревогу. Например, чрезвычайно тонкий слой атмосферы. Это даже повергло меня в уныние. Подумалось: неужели в таком тонком слое атмосферы существует жизнь на Земле? И как неправильно, по-потребительски, мы к ней относимся»

«Космический полёт приблизил меня к пониманию того, что появление во Вселенной такой планеты, как Земля, неслучайно, что она, как и сама Вселенная, в которой с момента её возникновения существует незыблемый порядок, является следствием деятельности Разума. Это, надо сказать, в некоторой степени дистанцировало меня от науки, которую я проходил. Нет, я ничего не отрицаю. Но на вопрос "откуда что взялось" наука не даёт ответа, и у меня сформировалась своя точка зрения»

«В середине 80-х годов было указание из Москвы, что при встрече в небе с неопознанным объектом ни в коем случае не сближаться с ним. У меня около 2400 часов налёта на истребителях, но я ни разу не видел НЛО»

«Политикой я интересовался всю жизнь. Вернувшись после полёта из США, я практически сразу стал делать то, чем должен заниматься народный депутат Украины. Ко мне поступали обращения как от моих земляков-буковинцев, так и из других регионов Украины с просьбами о какой-либо помощи. Потом было обращение-просьба земляков баллотироваться в депутаты. Многие лидеры политических партий приглашали стать в их ряды, войти в первые пятёрки или даже возглавить их. Но я принял решение: как единственный космонавт в Украине, я не могу быть членом какой-либо партии. Моя партия — украинский народ»

«Украина как государство находится на этапе становления. Но происходящее ныне в парламенте и в правительстве не надо воспринимать как катастрофу, какой-то Армагеддон. Как бы там ни было, Украина — демократическое государство, стремящееся в Европу»

«После распада СССР Украине досталась треть ракетно-космического и научно-производственного потенциала бывшей страны. В связи с санкциями США против России и ограничениями в сфере сотрудничества с ней в космосе американцы заинтересовались нашей космической отраслью. Встречаясь с ними, с удовлетворением отмечаю их высокую оценку как потенциала ракетно-космической отрасли Украины, так и наших инженеров и конструкторов. К сожалению, руководство страны не понимает экономической, политической и имиджевой важности развития космической отрасли Украины» 

«Такие космические корабли, как "Буран" или американский шаттл — это вообще самое сложное с точки зрения техники, что когда-либо было создано человеком. Они построены с использованием авиационных и космических технологий: около 2 млн систем, узлов, агрегатов, которые должны одновременно работать» 

«То, на чём мы летаем в космос, в первую очередь двигатели, на данный момент исчерпало свои возможности. Принцип работы современных двигателей построен на использовании реактивной силы. А для того, чтобы летать, скажем, на Марс, нужны совсем другие двигательные системы. Это ставит мировую космонавтику на порог глобальных изменений, которые должны произойти» 

«Я люблю спорт. Всю жизнь занимаюсь спортом, буквально с детства. Ну и сейчас продолжаю. У меня любимый вид спорта — это бег на длинные дистанции. Я начал бегать, когда был отобран в отряд космонавтов и надо было показывать хорошие параметры сердечно-сосудистой и других систем. Поэтому я считаю, что бег — это такой комплексный вид нагрузки, который влияет положительно, делает здоровый стресс всему организму»

«Мне часто задают вопрос: "В чём секрет вашего успеха?" Я отвечаю, что никакого секрета нет. Всё абсолютно просто: надо иметь цель и много работать»

«Если мечту стать космонавтом осуществил мальчишка из буковинского села, думаю, её может осуществить и любой другой»

По материалам: Esquire-Украина,
Фраза, Факты, 24 Канал

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