Жители крупных городов Украины поддерживают роспуск Рады, – опрос

57,1% жителей Киева, опрошенных центром социальных исследований "София", 47% жителей Львова, 66,8% жителей Одессы и 70,7% жителей Харькова выступают за роспуск нынешней Верховной Рады и проведение внеочередных парламентских выборов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.
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При этом не поддерживают проведение внеочередных выборов парламента 32,3% жителей Киева, 36,3% жителей Львова, 27,8% жителей Одессы и 24,9% жителей Харькова.
Опрос проводился с 20 по 26 января. Были опрошены совершеннолетние жители Киева, Львова, Одессы и Харькова методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 5%.
Напомним, две трети украинцев ждут новых политических лидеров, - опрос.