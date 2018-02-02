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Главная » Общество » 90-летняя врач из Запорожья установила национальный рекорд

90-летняя врач из Запорожья установила национальный рекорд

90-летняя врач из Запорожья установила национальный рекорд
Фото: facebook.com/NacionalnyjReestrRekordov

Вера Ракитянская работает в медицине уже 72 года

02.02.18 1005
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В Запорожье врач Вера Ракитянская установила новый национальный рекорд - 72 года медицинского труда. Об этом говорится в сообщении Национального реестра рекордов Украины в Facebook.

"Жительница Запорожья Вера Никитична Ракитянская недавно отметила свой 90-й юбилей, а также - рекордную годовщину медицинского труда - целых 72 года! Двадцать семь из них Вера Никитична возглавляла Запорожскую областную станцию переливания крови, но и сейчас, несмотря на свои 90, она отдает свои силы спасения людей", - говорится в сообщении.

Напомним, юная львовянка установила национальный рекорд, приготовив микро-тортик.

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