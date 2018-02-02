Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Старший сын бывшего кубинского руководителя Фиделя Кастро Диас-Баларт покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Диас Баларт, которого из-за состояния глубокой депрессии в течение нескольких месяцев посещала группа врачей, совершил суицид", – говорится в сообщении.

Кастро-младшему было 68 лет, его звали "Фиделито" из-за сильного внешнего сходства с отцом. Сначала он проходил лечение в госпитале, но затем его перевели на амбулаторное лечение.

Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт родился в 1949 году в Гаване, его матерью была первая законная жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт, дочь губернатора кубинского города Банес. С мужем она познакомилась в Гаванском университете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Кубе запретят называть улицы и ставить памятники Фиделю Кастро

Напомним, лидер кубинской революции Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет. За 10 лет до этого он передал свои полномочия главы государства младшему брату Раулю.

Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт никогда не был крупной политической фигурой и не претендовал на роль преемника Рауля Кастро.