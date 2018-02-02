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Главная » Общество » 2 февраля – День сурка

2 февраля – День сурка

2 февраля – День сурка
Фото: Укринформ

В Украине "работают" два сурка-"метеоролога"

02.02.18 53
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Сегодня, 2 февраля, отмечается День сурка. Об этом напоминает Укринформ.

Этот традиционный американский праздник, основанный примерно в 1841 году, постепенно вышел за пределы штата Пенсильвания, распространившись не только по другим штатам США и Канаде, но и далеко за пределами Америки.

Ежегодно в этот день рано утром в городке Панксатони, в горах штата Пенсильвания, из норки выпускают сурка по имени Фил, который согласно легенде, должен определить сроки начала весны. Затаив дыхание, все присутствующие наблюдают за поведением сурка. Если он видит свою тень, то лезет спать обратно в нору – значит, будет еще несколько морозных недель.

Но если день пасмурный, сурок не видит тени и не возвращается в нору – стоит ждать раннюю весну. Ежегодно в Панксатони приезжают тысячи туристов со всего мира.

С недавних пор День сурка отмечают и в Украине, хотя традиции предсказывать погоду по поведению животных или птиц чрезвычайно древние.

Сейчас в Украине "работают" два сурка-"метеоролога" – слободской Тимка (живет на биостанции Харьковского национального университета им. В. Каразина в селе Гайдары, на Харьковщине) и галицкий Мишка (живет во Львовском детском эколого-натуралистическом центре).

И хотя прогнозы всех сурков, как правило, далеки от истины, главное здесь само действо: вытаскиевание зверька из норки, поведение сонного ошеломленного животного под прицелом фото- и телекамер, а еще – возможность забыть об официальном прогнозе Гидрометцентра.

 

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