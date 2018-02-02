В Смеле восстановили подачу газа

В котельные города Смела Черкасской области возобновили подачу газа.
Об этом сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета горсовета Смелы, передает "Громадське".
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По словам собеседника издания, газоснабжение восстановили в ночь на 2 февраля. Сейчас все котельные включены и работают в штатном режиме.
Напомним, 1 февраля, город Смела Черкасской области, в котором проживает более 68 тысяч человек, остался без отопления.