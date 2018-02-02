Пункты пропуска на границе с Польшей завтра могут быть заблокированы

3 февраля активисты на восемь часов перекроют дороги к трем пунктам пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщает Zahid.net.

Речь идет о двух пунктах на Львовщине - "Шегини" и "Рава-Русская" и одном на Волыни - "Ягодин". Акция продлится с 10:00 до 18:00.

Как сообщили организаторы, на акцию протеста выйдут люди, которые недовольны законом о новом порядке пересечения границы. Также они отметили, что будут ходить по пешеходным переходам и каждые пятнадцать минут будут пропускать к границе по десять машин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госпогранслужбе понадобились еще 230 млн грн на биометрию

"Будет немножко проблема, чтобы люди почувствовали, что закон со временем на них также будет влиять, когда поедут что-то себе купить на сумму более 50 евро. Почему мы не можем на 500, до 500 евро, как было, купить товар и поехать себе спокойно в Украину?" – отметил один из организаторов акции Владимир Васькин.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о налоговых ограничениях на ввоз товаров из-за границы. Теперь правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопроводительном багаже суммой до 500 евро (в аэропортах до 1000 евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще, чем раз в 72 часа. При более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до 50 евро.