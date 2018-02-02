Киевский парк "Киото" может стать заповедником

Столичный парк "Киото", расположенный в Деснянском районе, могут включить в природно-заповедный фонд Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали проект решения "Об объявлении природной территории парком-памятником садово-паркового искусства местного значения "Парк Киото", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе Киевсовета сообщают, что принятие данного проекта решения позволит обеспечить благоприятные условия для сохранения ценных экземпляров растений, целого ряда редких животных, охраняемых Бернской конвенцией, а также уникальных образцов паркового строительства.
Напомним, Розенко решил заняться возрождением заповедника "Хортица".