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Главная » Общество » В Киеве зафиксированы десятки случаев ветряной оспы

В Киеве зафиксированы десятки случаев ветряной оспы

В Киеве зафиксированы десятки случаев ветряной оспы
Фото: e-medicina.md

Большинство заболевших - взрослые

02.02.18 408
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В киевских больницах с диагнозом "ветряная оспа" находятся 28 киевлян.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Валентину Гинзбург.

Большинство из заболевших (20 человек) - взрослые. 

"Если у вас или у вашего ребенка наблюдаются такие симптомы как головная боль, боль в мышцах, горле, кашель, насморк или заложенность носа - это повод для немедленного осмотра врача. И особое значение эта аксиома приобретает, когда речь идет о детях", - отметила Гинзбург. 

Она добавила, что часто более характерные симптомы, такие как сыпь или высокая температура, могут появиться не сразу, либо сначала быть вообще незаметными. Однако человек уже является распространителем опасного вируса. Только врач может поставить правильный диагноз и назначить адекватное лечение.

Директор департамента рассказала, что заразиться ветрянкой можно воздушно-капельным путем от другого человека, поэтому заметив такие симптомы категорически нельзя появляться в общественных местах. "Это тот случай, когда надо чувствовать ответственность и за собственное здоровье, и за окружающих", - уверена Гинзбург.

Напомним, в Киеве зафиксировали первый с начала года случай заболевания столбняком.

 

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