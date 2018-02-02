Гриневич: Органы родительского самоуправления увеличат свое влияние в школах

Новый закон "Об образовании" расширяет влияние родителей на ситуацию в школе. Об этом рассказала в интервью Радио Свобода министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Мы обязали все учебные заведения вместе с местными администрациями обнародовать все поступления - от местного бюджета, государственного, от родителей, и на что это потрачено. Сегодня в связи с финансовой децентрализацией значительно большие деньги вкладываются на местах в систему образования, но и к родителям также обращаются за деньгами. Родителям надо принимать осознанное решение, поддерживать, не поддерживать", - отметила Гриневич.

Министр добавила, что родительские комитеты, возможно, будут называться по-другому, но они будут выполнять роль родительского самоуправления.

"Закон говорит, что должно быть родительское самоуправления. Или это будет комитет, или это будет еще какой-то дополнительный совет... Родители, родительское самоуправления, имеют право определиться, как они будут называться - это одно дело, другое дело - родители должны из своей среды избрать людей, которым они доверяют. Это не может быть утверждено педагогическим советом или трудовым коллективом школы", - подчеркнула министр.

Она добавила, что основные принципы родительского самоуправления в школе будут прописаны в новом законопроекте "Об общем среднем образовании", который сейчас готовится.