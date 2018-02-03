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Главная » Общество » Фото В Киеве проходит акция в поддержку архитекторов, которых подозревают в попытке поджога часовни УПЦ МП

Фото В Киеве проходит акция в поддержку архитекторов, которых подозревают в попытке поджога часовни УПЦ МП

<span class="label red">Фото</span> В Киеве проходит акция в поддержку архитекторов, которых подозревают в попытке поджога часовни УПЦ МП
Фото: УНИАН

"Поджигателям" грозит до 15 лет тюрьмы

03.02.18 147
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В центре Киева возле Национального музея истории Украины (ул. Владимирская, 2) около сотни активистов проводят акцию в поддержку арестованных архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, которых подозревают в попытке поджога в ночь на 25 января религиозного сооружения Украинской православной церкви Московского патриархата. 

При этом около 250 верующих пришли на службу, которая проходит в религиозном сооружении УПЦ МП, расположенном возле музея, сообщает УНИАН

Активисты и верующие спорят по религиозным и историческим вопросам. Верующие просят не мешать им проводить службу. Активисты настаивают, что религиозное сооружение, которое они называют "МАФом", установлено незаконно, и его необходимо демонтировать. 

На месте находятся работники полиции. Некоторые активисты держат листовки с изображением киевского князя Владимира, на которых написано: "За Киев без московской заразы", и другие. 

Также активисты требуют освободить арестованных архитекторов. Участники акции держат большое черное полотнище, на котором красными буквами написано: "Архитекторов на свободу. МАФ ФСБ на помойку". На акции звучат призывы: "Россия, вон из Украины", "Геть московського попа", "Свободу архитекторам", "Архитекторов на волю", "Долой ФСБ" и другие. Также звучат лозунги: "Донбасс и Крым - это Украина". 

Активисты утверждают, что земля, на которой установлено религиозное сооружение, является коммунальной собственностью Киева. 

"Еще раз подчеркиваю, это у киевлян была забрана земля. Это - коммунальная собственность города Киева", - сказал один из выступающих. 

Активисты на территории возле музея установили мощную аудиосистему, из которой звучит музыка. Активисты возмущены тем, что священники Московского патриархата отстаивают пророссийские позиции: якобы, в Украине нет российской оккупации, а идет "гражданская война". 

"В 2015 году они хотели здесь организовать "киевскую народную республику", но это им не удалось. Я уверен, что угроза еще впереди, и поэтому мы ее должны локализовать", - сказал один из организаторов митинга. По мнению активистов, "Московский патриархат является структурой, которая напрямую поддерживает связи с оккупированными территориями", а именно с Крымом и Донбассом. 

Участие в акции принимают представители националистических организаций и объединений "С14", "Сич", ДУК "Правый сектор" и др. 

Фото: УНИАН

Напомним, за попытку поджога в ночь на 25 января религиозного сооружения УПЦ МП, расположенного вблизи Национального музея истории Украины, полиция задержала двух киевлян в возрасте 33 года и 36 лет, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Позже выяснилось, что задержанными являются архитекторы Александр Горбань и Алексей Шемотюк. Они утверждают, что своей акцией намеревались привлечь внимание общества к незаконной застройке исторической местности. 

27 января судья Шевченковского райсуда Киева Татьяна Левицкая избрала Шемотюку и Горбаню меру пресечения - 60 суток содержания под стражей с альтернативой залога в 2,2 млн грн каждому. 

Рассмотрение апелляционной жалобы Горбаня и Шемотюка состоится в понедельник, 5 февраля, в Апелляционном суде Киева.

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