В Киеве работают мошенники-установщики квартирных счетчиков

Киевлян просят распространять эту информацию. Особенно, среди лиц пожилого возраста

ПАО "Киевгаз" предупредило о новом виде мошенничества с установкой квартирных счетчиков в Киеве.

"Мошенники обращаются к киевлянам преимущественно пожилого возраста с предложением купить индивидуальное устройство учета по цене 4900 грн. Объясняют, что счетчик установят якобы уже на следующий день, а стоимость устройства и проведенных работ будут полностью компенсированы в течение десяти календарных дней, что стало возможным в связи с последними изменениями законодательства", – говорится в сообщении пресс-службы Киевгаза.

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В связи с этим Киевгаз уполномочен сообщить:

Средняя стоимость прибора и работ по установке квартирного счетчика в среднем составляет 2500 грн.

Мошенники предлагают приобрести устаревшую модель счетчика, рыночная стоимость которой на самом деле в 6-7 раз меньше от предложенной цены.

Определение порядка и размеров компенсации расходов на приобретение и установку индивидуальных приборов учета природного газа возложена на Кабинет министров Украины.

По состоянию на сегодняшний день соответствующий порядок не определен.

"Киевгаз" просит киевлян распространять информацию об актуальных схемах мошенничества среди лиц пожилого возраста.