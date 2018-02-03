Кому в Украине следует ждать экстренную помощь, а кому неотложную

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, чем после реформы будут отличаться экстренная и неотложная медицинская помощь.

По ее словам, случаи, когда предоставляется экстренная помощь, - это ДТП, инфаркт, инсульт, кровотечение, тяжелая черепно-мозговая травма, рассказала она в интервью для Новое время.

"Во всех этих случаях важно, чтобы скорая приехала максимум за 8 минут, а бригада специалистов могла поддержать жизнь человека по дороге в больницу. Это и есть задача парамедиков", - пояснила Супрун.

При этом, по ее словам, неотложная помощь никуда не денется, а станет одной из функций первичного звена медицинской помощи.

Она отметила, что такое разделение связано с тем, что приезд за 8 минут из-за высокой температуры - слишком нерациональное использование ресурсов "скорой".

Напомним, Минздрав добавил в программу "Доступные лекарства" еще 40 препаратов.