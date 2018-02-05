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Главная » Общество » Видео В Египте обнаружили уникальную гробницу жрицы времен Древнего царства

Видео В Египте обнаружили уникальную гробницу жрицы времен Древнего царства

<span class="label red">Видео</span> В Египте обнаружили уникальную гробницу жрицы времен Древнего царства
Фото: wbir.com

Хетпет служила богине плодородия

05.02.18 1002
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Египетские археологи обнаружили гробницу возрастом около 4,4 тысячи лет, в которой была похоронена жрица. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на министерство по делам памятников древности Египта.

Стены гробницы, находящейся неподалеку от Каира, покрыты хорошо сохранившимися фресками, на которых изображена жрица Хетпет.

Хетпет служила богине плодородия Хатхор, которая, как считалось, помогала женщинам при родах.

Гробница была обнаружена при раскопках на плато Гиза, к югу от пирамиды Хеопса.

В этом месте хоронили знатных людей времен пятой династии древнеегипетского царства. Некоторые из находящихся там гробниц были обнаружены еще в 1842 году.

"Мы знаем, что это была женщина высокого ранга и что у нее были тесные связи с дворцом", – сказал министр по делам памятников древности Халед аль-Анани.

В гробнице, по форме напоминающей букву Г, заметны архитектурный стиль и декоративные элементы времен пятой династии.

Фрески сохранились очень хорошо. На них видны изображения Хетпет на охоте и рыбалке, а также получающей подарки от детей.

Кроме того, на фресках изображены выступления танцоров и музыкантов, а также различные животные – от домашнего скота до обезьян.

На одной из фресок видна обезьяна, танцующая перед оркестром.

"Такие сцены очень редки… Один раз подобная сцена была обнаружена в гробнице "Ка-Ибер", но на ней обезьяна танцевала перед гитаристом, а не оркестром", – сказал Мустафа Вазири из министерства по делам памятников древности.

Министр аль-Анани надеется, что археологов еще ждут находки в этом месте.

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