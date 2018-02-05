Аваков обещает легализовать украинские водительские права в Грузии

Подобные соглашения уже существуют у Украины с Италией и Испанией

Киев и Тбилиси готовят соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе, передает Правительственный портал.

"Сейчас приоритетными направлениями в сотрудничестве является подготовка соглашения между правительствами Украины и Грузии по вопросам взаимного признания и обмена водительского удостоверения и оптимизация взаимодействия по противодействию трансграничной преступности", - говорится в сообщении.

Подобные соглашения уже существуют между Украиной, Италией и Испанией. Также правительство обсуждало такую ​​возможность с Францией.

Признание удостоверений означает, что гражданин при переезде в другую страну может не сдавать экзаменов при обмене водительских удостоверений другого государства и таким образом избежать дополнительных финансовых затрат.

Напомним, всем украинцам с инвалидностью предоставлено право на бесплатную парковку.