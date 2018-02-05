Памятник Екатерине ІІ в Одессе останется на своем месте, - суд

В Одессе апелляционный административный суд отказался принимать решение по переносу памятника Екатерине ІІ ("Основателям Одессы").
Ранее общественная организация "Сич" требовала перенести памятник потемкинцам на место памятника Екатерине ІІ, передает издание "Думская.net".
Таким образом, памятник Екатерине II ("Основателям Одессы") остается на своем месте — на Екатерининской площади.
Отметим, в сентябре прошлого года Приморский суд признал незаконным перенос памятника потемкинцам на Таможенную площадь — спустя 10 лет после подачи соответствующего иска.
Напомним, Саакашвили мечтает стать мэром Одессы.