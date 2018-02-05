Украинцы чаще всего жалуются в Раду на судей, полицию и прокуратуру

Намного больше пользы приносят петиции, которые можно оставлять на сайтах президента или премьера

В 2107 году украинцы чаще всего направляли в Верховную Раду жалобы на правоохранительные органы. Об этом говорят данные обращений граждан в парламент за 2017 год.

По данным аппарата парламента, в прошлом году украинцы отправили в Раду 113 тыс. обращений, что почти на 20 тыс. больше, чем в 2016-м. Абсолютным лидером по числу жалоб стала Львовская область (24% всех писем в Верховную Раду за год).

Наибольшее число писем в парламент касается вопросов соблюдения законов, порядка на улицах, а также реализации прав и свобод граждан.

"В 2017 году в обращениях граждан, поступивших в Верховную Раду, было затронуто около 160 тысяч вопросов, около 70 тысяч из них — жалобы на незаконные методы ведения следствия и волокиты со следствием, жалобы на действия работников прокуратуры, а также действия полиции, судей, судебные решения и приговоры", — сообщили в аппарате ВР.

На втором месте по количеству обращений — претензии населения Украины к законодательной ветви власти. Около 10% всего числа писем — жалобы на работу парламента, народных депутатов, Кабмина. Также украинцев беспокоят вопросы социальной защиты (9% всех писем).

При этом было не много жалоб на уровень зарплаты, и никто не пожаловался на проблемы экологии или промышленности.

Гендиректор Киевского международного института социологии Владимира Паниотто рассказал Фокусу о том, что преобладание подобных проблем в обращениях украинцев вполне логично, так как вытекает из пирамиды потребностей Маслоу. Так, по его мнению, основной потребностью населения стала защита своей безопасности и свободы. «На проблемы социальной защиты люди могут пожаловаться и в Министерство социального обеспечения. Но по поводу вопроса нарушения законности в стране и проблем с силовыми органами, жаловаться больше некуда. Вот и пишут в Верховную Раду и, скорее всего, президенту Украины», — говорит Паниотто.

По статистике обращений, основными жалобщиками в ВР стали мужчины-пенсионеры. При этом основная масса писем написана от руки и приходит почтой.

"Среди авторов обращений, которые отметили своеё социальное положение, преобладали заявления от пенсионеров, безработных, работников бюджетной сферы и заключённых", — сообщили в парламенте.

Эксперты убеждены, что большая часть обращений поступает от пенсионеров по единственной причине — есть время. Для сравнения: из более чем сотни тысяч писем только 5 тыс. были направлены предпринимателями.

"Недаром пенсионеров называли народными мстителями. Другие люди не пишут письма в парламент из-за иного уровня понимания системы. Они видят бесполезность таких писем Верховной Раде, которая принимает законы, а не решает частные проблемы с прокуратурой. У пенсионеров много времени, поэтому именно они и пытаются добиться справедливости своими силами", — говорит Владимир Паниотто.

По мнению замдиректора Института социологии НАН Украины Евгения Головахи, по письмам в Верховную Раду нельзя делать однозначный вывод о самых острых проблемах в стране. "Это письма царю. Граждане, которые обращаются в разного рода высшие инстанции, очень специфические люди. Когда человек хочет решить свой вопрос, он скорее обратится в конкретные структуры или инстанции", — объясняет Головаха. Критикуют эксперты и смысл отправления жалоб в парламент. По словам Паниотто, намного больше пользы приносят петиции, которые можно оставлять на сайтах президента, премьера или КГГА.