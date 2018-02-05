Харьковский расист получил пожизненный срок

В Харькове суд объявил приговор о пожизненном заключении Виталию Кадничанскому за покушение на убийство на почве расовой дискриминации и гомонегативизма.

Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что Виталий Кадничанский 1990-года рождения признан виновным в совершении покушения на жизнь, здоровье и убийство людей, на почве расовой и национальной дискриминации к гражданам стран Африки и Азии, а также на почве гомонегативизма.

Он приговорен к наказанию в виде - пожизненного лишения свободы.

Кадничанский совершил шесть покушений на убийство граждан других государств, а также украинцев, которых считал связанными с иностранцами.

Для этого он специально приезжал в Харьков из с. Безруки Харьковской области, прихватив из дома нож, и в людных местах выбирал себе жертву. Проследив за ней, он совершал нападения в малолюдных местах, чаще сзади. При этом он выбирал людей, которые, по его мнению, не могли оказать ему сопротивления, но дважды нападал со спины сразу на двух человек. Таким образом мужчина хотел "очистить" Харьков от лиц "неарийской" расы.

Напомним, Трамп уверяет, что он не расист.