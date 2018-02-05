Гриневич представила бесплатные онлайн-курсы для подготовки к ВНО

Эта инициатива поможет абитуриентам из отдаленных регионов и оккупированных территорий

С 6 февраля в Украине начинается регистрация для участия во внешнем независимом оценивании и будет продолжаться до 19 марта.

5 февраля в Киеве при участии министра образования Лилии Гриневич представили бесплатную онлайн-платформу BeSmart для подготовки к тестированию.

Эта инициатива поможет абитуриентам из отдаленных регионов и оккупированных территорий, однако участие в ней может принимать каждый заинтересованный.

Гриневич напомнила и о других образовательных платформах, которые поддерживает МОН.

В частности, речь идет о курсах на онлайн-платформе Prometeus (по украинскому языку, истории Украины и математике).

Также на сайте студии онлайн образования EdEra можно подготовиться к сдаче ВНО по украинскому языку и литературе.

Напомним, Минобразования запретило родительские комитеты в школах.