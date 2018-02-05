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Главная » Общество » Выселять из квартир за долги по кредитам запрещено, - суд

Выселять из квартир за долги по кредитам запрещено, - суд

Выселять из квартир за долги по кредитам запрещено, - суд
Фото: Днепр Час

ВСУ подчеркнул, что при судебных спорах за недвижимость, обязательно должна указываться начальная цена залога

05.02.18 49
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Украинские банки не имеют права выселять заемщиков из жилья, купленного не на кредитные средства. Об этом говорится в правовой позиции Верховного суда Украины.

Об этом пишет UBR.ua.

Речь идет по делу №6-3057цс1, посвященного спору Приватбанка со своим клиентом.

ВСУ напомнил финансистам, что выставлять людей из жилья можно только в том случае, если они не платят по ипотечному кредитному договору. А если квартиру или дом купили за другие деньги и жилье просто заложили при оформлении потребительского кредита (на текущие покупки) или займа на покупку машины, то банк может лишь взыскать недвижимость и переоформить на себя, а вот выселять из него не имеет права.

"Показательность данного случая не в новой трактовке: банки как не имели права выселять людей не из кредитной квартиры, так и не имеют. А в беспрестанном нарушении кредиторами действующего законодательства. Они прекрасно знают, что не могут выселять в ряде случаев, однако все равно подают соответствующие ходатайства наобум - вдруг судья недосмотрит или сторона в заседание не придет. Ничего не гнушаются, чтобы обойти права, данные должнику действующим законодательством. Потому Верховный суд снова напомнил судам низших инстанций, в каких случаях они не имеют право удовлетворять ходатайство о выселении кредитных должников. Это также распространяется и на случаи продажи банками такого жилья либо реализации его на публичных торгах", - объяснил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Банку нужно документами доказать, что на жилье использовались кредитные средства. Все бумаги должны быть в порядке, иначе дело завернут.

"Верховный Суд при пересмотре данных судебных решений направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Причиной тому стало отсутствие установления судами всех составляющих суммы задолженности по кредитному договору и определения источников происхождения денежных средств, за которые покупался предмет залога", - отметил советник, руководитель практики банковского и финансового права АО "Suprema Lex" Роман Оксанич.

В этом же разъяснении ВСУ подчеркнул, что при судебных спорах за недвижимость, обязательно должна указываться начальная цена залога. Если ее не будет, то иск банка также должны завернуть. Такие огрехи обычно возникают в двух случаях: или банк перекупил кредит у своего коллеги и при передаче дел какие-то документы затерялись, или его служащие просто безалаберно отнеслись к судебному спору.

"Банки не смогут злоупотреблять правом на приобретение имущества и делать обращение взыскания на предмет ипотеки при необоснованной доказательной базе. ВСУ обязал суды низших инстанций детально изучать всю документацию по задолженности, устанавливать стоимость предмета залога для его дальнейшей реализации", - сказал управляющий партнер ЮК "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко.

В последнее время, чтобы не подчиняться строгим судебным правилам, банкиры стали чаще пользоваться внесудебным процедурам.

"Я имею ввиду взыскание недвижимости по исполнительной надписи, регистрацию права собственности за банком, реализацию от имени банка предмета ипотеки третим лицам, удовлетворение требований ипотекодержателя на основании договора между сторонами. Во-первых, это дешевле, а во-вторых - быстрее. Но в большинстве таких внесудебных взысканий нарушаются процедуры, предусмотренные специальным законодательством. Это невручение требований должникам, игнорирование прав малолетних, заниженная оценка предмета ипотеки и прочие", - признал Роман Оксанич.

Финансистам нельзя спускать такие вещи, ведь иначе все закончится сменой замков и физическим выживанием семьи из квартиры или дома. Всегда нужно проверять соблюдением банком всех формальностей процедур. И если они нарушены - тут же их оспаривать.

"Следует незамедлительно обращаться в суд с иском о признании действий нотариуса или государственного регистратора (кем было перерегистрировано имущество) неправомерными и об отмене таких решений. Также вместе с иском нужно подать заявление об обеспечении иска путем наложения ареста. Это нужно чтобы обезопасить себя от проблем в будущем, когда банк реализует имущество третьей стороне, и человеку нужно будет еще истребовать его у такого покупателя", - объяснил Дмитрий Касьяненко.

Напомним, Фокус разбирался, придёт ли в Украину бум смарт-жилья.

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