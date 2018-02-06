В Украине стартовала регистрация на ВНО-2018

В понедельник, 6 февраля, в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание в 2018 году, которая продлится до 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

"В 2018 году регистрация для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 6 февраля до 19 марта", - говорится в сообщении.

Желающим принять участие в ВНО необходимо с помощью сервиса "Зарегистрироваться" на сайте УЦОКО сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации.

После создания регистрационной карточки будущий участник ВНО должен сформировать комплект регистрационных документов. Комплект документов ученики подают в учреждение образования, в котором учатся, а остальные лица направляет самостоятельно (желательно заказным письмом) по адресу регионального центра, указанном в контрольно-информационном письме.

Лицо, успешно прошедшее регистрацию, получит от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщения ВНО. Эти документы будут направлены ученикам в заведение образования, в котором они учатся. Другим категориям лиц - по адресу, указанном при регистрации.

Для каждого зарегистрированного участника на сайте УЦОКО будет создана информационная страница, доступ к которой возможен по номеру и пин-коду сертификата. На информационной странице будет размещена информация о выбранных предметах для прохождения тестирования, а впоследствии также адреса пунктов проведения ВНО и результаты прохождения тестирования.