По Кропивницкому поедет троллейбус любви

Благотворительная акция "Троллейбус любви" по случаю Дня святого Валентина стартует 14 февраля в Кропивницкому.
Об этом УНН сообщили организаторы мероприятия.
"В троллейбусе будет создана романтическая атмосфера с помощью декораций и лирической программы. Цена маршрута – 30 гривен", - заявили они.
"Акция имеет благотворительную цель. Собранные средства направят на приобретение кварцевых ламп для Кировоградского областного СПИД-центра", – уточнили организаторы.
Напомним, ООН обнародовала ужасающую статистику по ВИЧ/СПИДу.