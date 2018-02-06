Модельное агентство для тех, кому за 50, открылось в Киеве

Сейчас оно насчитывает троих мужчин и семерых женщин в возрасте от 50 до 82 лет

В столице благотворительная организация "Жизнелюб" открыла свое агентство для моделей за 50.

Об этом пишет БП.

Организаторы рассказывают, что к ним часто обращались рекламные и продакшн-компании, которые искали героев соответствующего возраста. Поэтому "Жизнелюб" решил оформить отдельный проект, который будет искать новые интересные лица и расширять базу контактов.

"Для нас это не развлечение, а скорее еще одна возможность продвижения идеи актуальности третьего возраста в стране. Не важно, сколько тебе лет. Ты можешь быть кем угодно, независимо от возраста", - рассказала соучредитель фонда Тина Михайловская.

Сейчас агентство насчитывает 10 моделей: троих мужчин и семерых женщин в возрасте от 50 до 82 лет.

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