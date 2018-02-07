В Украине осталось 267 тысяч доз вакцины от кори

На сегодняшний день в Украине осталось 267 тыс. доз вакцины от кори.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины

"На сегодня остаток составляет 267 тыс. доз вакцин КПК (корь, паротит, краснуха)", — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 февраля вакцинировано 73% детей, которые в свое время пропустили первую прививку, и 78% детей, пропустивших вторую.

До ближайшей поставки, которая ожидается в конце февраля, Минздрав перераспределяет вакцину в регионы, где ощущается ее острая нехватка, сообщают в министерстве. Так, готовится поставка в Одесскую, Николаевскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Киевскую области. Пока по перераспределению вакцину в количестве 4 тыс. доз получил только Киев.

Напомним, Венгрия подарит Закарпатью 8 тысяч вакцин от кори.