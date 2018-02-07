Украинско-польский форум историков не сможет работать в прежнем формате

Украинский институт национальной памяти предлагает в дальнейшем проводить встречи украинско-польского форума историков только в Украине в связи с принятием в Польше скандального закона о запрете "бандеровской идеологии". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте учреждения.
"Украинский институт национальной памяти, который обеспечивал функционирование украинской части форума, не видит возможностей для его продолжения в предыдущем формате. Мы не можем гарантировать сохранение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там. Поэтому, следуя ценностям открытого диалога и свободного доступа к источникам, обращаемся к польским коллегам с предложением, о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого", - говорится в сообщении.
В заявлении напоминается, что украинский Институт национальной памяти инициировал украинско-польский форум историков, чтобы их диалог позволил преодолеть последствия прежних конфликтов между народами и стереотипы. С 2015 года состоялось 5 заседаний, поочередно в Украине и Польше.
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Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.
Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.
Вечером 6 февраля президент Анджей Дуда подписал скандальный закон.