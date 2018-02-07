Омелян заявил о революции в сфере автобусных перевозок

Прозрачная и честная конкуренция приведет к тому, что миллионы людей в Украине будут пользоваться не морально и физически изношенными маршрутками, часто нелегально переделанными из грузовых микроавтобусов, а современными, комфортными, безопасными автобусами.

Об этом в Фейсбук написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Подготовку этой реформы мы начали в 2016-м. Это были долгие два года нервов, блокировок и противодействия, борьбы, но оно того стоит. Сегодня сделан первый важный шаг в реформировании пассажирских автобусных перевозок – на заседании правительства одобрены необходимые изменения в постановления Кабмина, которые позволят изменить ситуацию на рынке регулярных автобусных перевозок на всей территории Украины уже в ближайшей перспективе", - написал Омелян.

"Эти изменения касаются Порядка проведения конкурса на регулярных автобусных маршрутах и правилах предоставления услуг на автомобильном транспорте. Впервые за последние 10 лет мы отходим от застарелых рудиментов и внедряем нормы, которые в первую очередь направлены на улучшение безопасности и качества перевозок, а также создания надлежащих условий для людей с инвалидностью", – отметил Владимир Омелян.

Практические изменения предусматривают:

- введение конкурса на межобластные автобусные маршруты по заявительному принципу;

- введение требований по обязательному наличию на городских и пригородных маршрутах автобусов приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью в количестве 35% к концу 2019 года, а с 2020 года – 50%;

- предпочтение на конкурсе будет предоставляться перевозчику который предлагает низкопольные автобусы, электробусы, автобусы с большей категорией экологичности (Евро 3-Евро 6);

- перевозчику который работал на маршруте без нарушений предоставляется право продлить разрешение еще на 5 лет при условии инвестирования в обновление автопарка;

- упрощение процедуры проведения конкурса на внутриобластные, пригородные, городские автобусные маршруты за счет уменьшения количества документов, которые подаются на участие в конкурсе и постепенный переход на электронную систему подачи документов.

упрощение процедуры открытия новых автостанций и решение давно существующей проблемы взаимоотношений перевозчиков и автостанций.

Владимир Омелян добавил, что это первый этап реформирования отрасли автомобильных пассажирских перевозок.

На очереди изменения, которые дадут возможность адаптировать маршрутную сеть и сеть автостанций к потребностям граждан и создать общедоступный реестр маршрутной сети автобусных сообщений по всей Украине.