В праздничные выходные в марте "Укрзализныця" назначила 9 дополнительных поездов.

Об этом сообщил и. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Twitter.

"На эти праздничные выходные (а их будет аж 4) уже назначены 9 дополнительных поездов. В ближайшие дни по самым популярным направлениям еще назначим дополнительные поезда", - отметил Кравцов.

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Так, поезд № 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях.

Поезд № 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта.

Поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов будет курсировать 7 и 10 марта до Западной Украины, а 8 и 11 марта - в обратном направлении.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий осуществит рейсы 8 и 11 марта.

Поезд № 152/151 Киев - Херсон совершит рейсы 8 марта.

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта.

Поезд № 179 Днепр - Киев. Рейсы 8 и 11 марта.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель будет курсировать 7 и 11 марта.

Назначен дополнительный рейс скоростного поезда № 787/788 Харьков - Константиновка на 7 и 8 марта.