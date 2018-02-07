Детей в первый класс будут принимать по-новому

"Росток" и "Інтелект"будут действовать только если они адаптируются к требованиям нового госстандарта

В Украине с нынешнего года изменился порядок приема в первый класс.

Если раньше многие специализированные школы или гимназии отбирали детей на конкурсной основе, то теперь основным критерием будет адрес, по которому зарегистрирован будущий ученик, передает Соцпортал.

Соответствующие изменения вступили в силу после принятия нового закона "Об образовании". Однако многие его положения еще не до конца прописаны, потому и у родителей, и у педагогов возникает много вопросов.

Куда и когда

Согласно новому закону, за каждой школой будет закреплена определенная территория, юные жители которой по достижению 6 лет гарантированно получают место в данном учебном заведении. Независимо о того, является ли она специализированной или "простой". Если в любой другой школе после приема "своих" детей останутся места, то можно отправляться поступать туда. Однако тогда конкурс возможен.

Как отмечает соватор нового закона, аналитик центра CEDOS Ирина Когут, Минобразования сейчас работает над новыми условиями зачисления детей, потому некоторые положения еще не прописаны. На данный момент точно известно, что закрепленная школа будет одна, а не 2-3 ближайшие. Также, возможно, упростят зачисления в школу, если там уже учатся старшие брат или сестра ребенка.

Однако пока это разговоры на уровне МОН. Для детей с особыми потребностями будет отдельная процедура. Что касается льготных категорий, пока сложно сказать, но я сомневаюсь, что для них будут отдельные условия зачисления, - отмечает Ирина.

Не больше 30

Одной из целей нового порядка зачисления в начальную школу является равномерное распределение нагрузки на учителей и формирование классов до 30 детей. Как можно догадаться, это должно повысить качество обучения, однако выполнить норму смогут пока не все. К примеру, в управлении образования Голосеевского района Киева подчеркивают, что на их территорию выпадает 30% новостроек столицы и школы переполнены. Тенденция также актуальна для Дарницкого района и пригорода Киева.

К сожалению, МОН вообще не может влиять на то, сколько школ строится. Это по закону и старому, и новому. Ответственность лежит на местной власти, которая не справляется. То есть даже если МОН захочет, не может приказать строить школы. Оно даже не может как-то наказывать местные управления образования, если в школах переполнены классы (что является нарушением закона), поскольку управления - часть местной власти, они не подчинены министерству, - подчеркивает Ирина Когут.

Застройщики должны платить социальный паевой взнос. Возможно, он слишком мал и его не хватает на строительство социнфраструктур. Возможно, его используют не по назначению. Это очень болезненный и сложный вопрос контроля за местным бюджетом, - отмечает эксперт.

Все равны, все хороши

Новый закон предполагает, что в течении 5 лет школы поменяют уставы и станут соответствовать трем предусмотренным типам учебных заведений - начальной школе, гимназия (5-9 классы) и лицею (10-12 классы).

В начальную не будет отбора, по гимназии пока не определено, но, вероятно, тоже не будет, по лицею отбор возможен, но какая процедура - тоже не определено пока. Учреждения смогут существовать как объединение начальной школы, гимназии и лицея или в других конфигурациях, но лицеи, как правило, будут существовать отдельно, - отмечает Ирина Когут.

Также за это время будет внедряться программа обучения младшей школы "Нова українська школа", которая станет обязательной для всех независимо от специализации и может заменит в том числе экспериментальные, такие как "Росток" и "Інтелект України".

"Росток" и "Інтелект", как и другие программы, будут действовать только если они адаптируются к требованиям нового государственного стандарта. Пока они не соответствуют ему. Кроме того, они не смогут отбирать детей в свои классы, как это делалось до сих пор. Что же касается специализированных школ, то типовой учебный план предусматривает со 2 класса 1-2 часа на выбор школы. Например, те же иностранные языки. Но опять-таки, отбора в такие школы больше не будет, - говорит эксперт.

По словам детского и семейного психолога Инны Нежурбеды, в едином стандарте обучения для младшей школы проблем быть не должно, поскольку, скажем, о гуманитарных или математических способностях перед началом учебы судить рано.

Именно поэтому профили формируются после 5-го, а иногда и 9-го классов, - отмечает она, подчеркивая,что в тоже время при поступлении в школу родители могут получить общие рекомендации.

Если ребенку 6 лет только исполнилось и он совершенно не готов, то рекомендовать подождать год могут, но это все равно на усмотрение родителей. Так и раньше было. Кто-то прислушивается, кто-то куда-то спешит. Но не взять ребенка, достигшего школьного возраста, по месту прописки школа не может, - говорит Инна.

Многие годы популярностью среди родителей и будущих первоклассников пользовалось посещение подготовки к школе перед поступлением, особенно в профильные или спецшколы. Теперь же, по словами Ирины Когут, эта практика будет отходить. Подготовка к школе, тем более платная, точно не актуальна. Новый стандарт рассчитан на обучение базовым навыкам (чтение-письмо-счет) уже в школе, - отмечает она.

Напомним, поступающие в колледжи с 2018 года смогут подать документы только в электронной форме.