Наши скрепы. Каким будет гражданское образование в Украине и чего стоит опасаться

Фокус разбирался, что сейчас не так с Концепцией развития гражданского образования и чем грозит смешивание национально-патриотического воспитания и прав человека

Воспитание должно ориентироваться на духовные ценности украинского народа, а формирование гражданского самосознания — происходить на примерах героической борьбы. Эти тезисы лишь часть новой Концепции развития гражданского образования, которая в перспективе отразится на учебных программах, учебниках, университетских курсах и государственных мероприятиях для людей всех возрастов. Концепция ещё не принята, до 5 февраля Министерство образования принимало предложения для её улучшения, а сейчас вносят правки.

Зачем она вообще нужна

Концепция — это что-то вроде философии развития и плана действий, объясняет Тамара Бакка. Она преподаёт курс гражданского образования в киевском Национальном педуниверситете имени Драгоманова и исследует эту тему с 1990-х.

"Гражданское образование — это умение жить в демократическом обществе. Всё просто. И содержание гражданского образования — это действие, участие, умение брать на себя ответственность, быть активным гражданином, критически мыслить, участвовать в выборах, знать права человека", — говорит Бакка.

"Концепция гражданского образования — то, что нужно любому государству, — объясняет Валентина Потапова, глава Центра гражданского просвещения "Альменда". — По сути, это основные ориентиры взаимодействия между гражданами и государством".

Зачем нужна Концепция — расписано в самом документе. Её главная цель — создать благоприятные условия для формирования и развития "гражданских компетентностей" человека во всех сферах и на всех уровнях образования. Этапы реализации, которые затронут все возможные сферы образования (в том числе неформального) расписаны до 2024 года.

"Концепция направлена не только на школьников и студентов, но и на образование взрослых. Основной активный избиратель — люди пожилого возраста. Важно, чтобы и этот пласт был охвачен. Поэтому в первую очередь следует понять, какие ценностные ориентиры в государстве", — говорит правозащитница Валентина Потапова.

А с ценностными ориентирами, если проанализировать документ, всё запутанно. И уйти в сторону от прав человека очень легко.

Что не так

"Несмотря на то, что у нас была Революция на граните, два Майдана, несмотря на то, что наше общество периодически становится политически активным, диалога, куда мы идём и где наши ориентиры, не случилось"

Валентина Потапова состояла в рабочей группе, которая разрабатывала Концепцию гражданского образования последние два месяца. Вместе с ещё несколькими правозащитниками из Украинского Хельсинкского союза по правам человека она настаивала на том, что гражданское образование — это в первую очередь о правах человека, демократии и взаимодействии.

"Но при подготовке Концепции выяснилось, что у нас в обществе не произошло очень важного диалога. А диалог должен был касаться ценностей, на которые мы ориентируемся. Несмотря на то, что у нас была Революция на граните, два Майдана, несмотря на то, что наше общество периодически становится политически активным, диалога, куда мы идём и где наши ориентиры, не случилось", — говорит Валентина.

Разногласия касались в том числе роли национально-патриотического воспитания в гражданском образовании. Одной из основных гражданских компетенций в Концепции указана способность лелеять украинские традиции и духовные ценности. Акцент сделан на воспитании патриотизма, уважении к культурным ценностям украинского народа, его исторического достояния и традиций.

"Была попытка ввести фразу о том, что ориентирами должны быть семейные ценности. Я просила объяснить, что это. Любовь, уважение? Так это общечеловеческие ценности. Потом маски были сброшены: однополые союзы неприемлемы, потому что это не семейные ценности украинского народа. Мы будем заниматься концепцией гражданского образования, чтобы бить геев? Сейчас, когда читаешь концепцию, появляется разбалансировка: права человека и традиционные моральные ценности. На мой взгляд, это взаимоисключающие вещи", — рассказывает Потапова. Семейные ценности всё же не стали частью Концепции, но остались духовность и моральность украинского народа.

Кроме того, идёт отсылка к стратегии национально-патриотического воспитания детей и молодёжи на 2016–2020 годы, которая определяет, что ценностные ориентиры должны определяться на примерах героической борьбы украинского народа за самоопределение и создание собственного государства, а также идеалах свободы, соборности и государственности.

"Исторические традиции — это тоже способ манипуляции. В истории украинского народа есть не только позитивные примеры. Есть и те, которые требуют покаяния. Когда мы говорим, допустим, о национально-освободительной войне Богдана Хмельницкого, то да, это яркая попытка дать украинским землям независимость, но мы ведь нигде в учебниках не пишем, что во время этой войны массово уничтожали евреев. Мы обязаны об этом говорить, поскольку во время войны не должны убивать мирное население. В истории было всё".

Именно поэтому Валентина Потапова убеждена, что Концепция гражданского образования должна иметь в основе верховенство права и демократии, в том числе права человека, а не исторические, морально-духовные ценности и патриотизм.

Вместе с тем очень важно дать определение, что такое гражданское образование. Сейчас в Концепции его нет. Что правозащитница считает большой ошибкой, поскольку это свидетельствует о том, что нет понимания, что делать. Всё размыто, в том числе рамки между гражданским образованием и национально-патриотическим. А это совершенно разные вещи. Национально-патриотическое воспитание имеет право на существование, но отдельно, объясняет Бакка. По её словам, гражданское образование — это в первую очередь умение жить в демократическом государстве.

"Если систематическая подготовка людей к общественной жизни в условиях демократии требует изучения исторических скреп украинского народа, эти скрепы будут по точкам, когда были произведены какие-то демократические изменения. Не просто героическая борьба. Если это патриотизм, то эти скрепы будут привязаны к тем точкам в истории, когда имело место развитие прав человека, демократических институтов", — говорит Потапова.

Фокус пытался связаться с Анатолием Гривой, представителем МОН и секретарём рабочей группы. Но после предварительной договорённости получили сообщение, что разговор может состояться только через официальный запрос в министерство.



О том, какие ценностные ориентиры всё же впишут в окончательный вариант Концепции, станет известно в ближайшее время.