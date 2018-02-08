В Украине 14 февраля будет большое количество браков

По состоянию на 2 февраля, 1492 заявления о женитьбе 14 февраля зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины.
Об этом сообщает УНН.
"По состоянию на 02.02.2018 количество заявлений о государственной регистрации брака, назначенной на 14.02.2018, составляет 1492 заявления. В настоящее время продолжается прием заявлений о государственной регистрации брака, которая может быть назначена на указанную в запросе дату", - передают в министерстве.
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В 2017 году было принято 2221 заявление о государственной регистрации брака в День Святого Валентина.
Напомним, в День Святого Валентина можно будет пожениться ночью.