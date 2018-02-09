В прошлом году зафиксировано 90 случаев применения физической силы к журналистам. Раскрываемость этих преступлений находится на нулевом уровне.



Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает ТСН.

"Индекс физической безопасности журналистов, который мы ведем, зафиксировал за прошедший год 90 инцидентов применения силы к журналистам. И мы фиксируем ноль прецедентов наказания. И, соответственно, на сегодня нет прогресса в расследовании убийства Павла Шеремета", - сказал он.

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Поэтому, по мнению Томиленко, в парламенте должны состояться слушания относительно свободы слова и защиты журналистов.

Напомним, в Украине в 2017 году возросло количество нарушений свободы слова.