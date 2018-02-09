В Ровно из-за гриппа школьники еще неделю побудут дома

В Ровно из-за увеличения количества больных гриппом и ОРВИ еще на неделю продлили карантин в школах. Соответствующее решение приняла комиссия горсовета, передает ЧаРівне.

"Заболеваемость растет. Прекращены занятия в школах и внешкольных учебных заведениях", – отметил начальник отдела эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний лабораторного центра Виктор Мороз.

По его словам, только с субботы по среду в городе заболело 2041 человек. По сравнению с предыдущей неделей, количество больных возросло на 65 %.

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"Мы вплотную приблизились к эпидемическому порогу", – отметил он.

В следующую пятницу снова будет заседать комиссия, чтобы изучить дальнейшую динамику заболеваемости и решить, продолжать ли карантин.

Напомним, 57 киевских школ закрыли на карантин из-за гриппа.