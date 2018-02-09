Президент  прокомментировал конфликт между "1+1" и НБУ 

Президент Петр Порошенко прокомментировал конфликт между медиахолдингом "1+1 медиа" и Национальным банком.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Любые действия, которые могут восприниматься журналистами как вмешательство в их профессиональную деятельность, недопустимы", - процитировал президента его спикер.

Ранее сообщалось, что медиахолдинг "1+1" получил информацию о том, что НБУ потребовал раскрыть информацию о движении средств на банковских счетах топ-менеджеров, журналистов и ведущих холдинга, а также работников независимого продакшена, который производит часть контента для каналов группы.

При этом НБУ сообщил, что во время осуществления инспекционной проверки ПриватБанка НБУ выявил ряд транзакций с признаками правонарушений и запросил информацию по ним, включая информацию о движении средств на банковских счетах сотрудников медиахолдинга 1+1 Медиа.

НБУ объясняет свой запрос о движении средств на банковских счетах работников медиахолдинга "1+1 Media" тем, что регулятор проводит проверки по результатам форензик аудита Приватбанка компанией Kroll.

Напомним, Аваков оценил уровень свободы слова в Украине на "пять с плюсом".