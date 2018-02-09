В Киеве без тепла остались 170 домов

В Киеве на левом берегу из-за прорыва тепловой магистрали без отопления остались около 200 потребителей.
Об этом сообщили в пятницу, 9 февраля, в пресс-службе столичной госадминистрации.
Согласно сообщению, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" ликвидирует повреждения тепловой магистрали №4 диаметром 820 мм на улице Бориспольской в Дарницком районе Киева.
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"В результате аварии, которая произошла 8 февраля на участке теплосети в Дарницком районе на улице Бориспольской, от теплоснабжения отключены 194 потребителя, из них: 171 - жилой дом, 13 ведомств, 8 детских садов и 2 лечебных учреждения", - говорится в сообщении.
Напомним, Украина сэкономила 7,2 млрд кубометров газа.