Под Черниговом создадут музей раритетной ж/д техники

На базе депо Сновск, что в 70 км от Чернигова, Укрзализныця планирует открыть технологический центр и производственную базу для ремонта, а также музей раритетной железнодорожной техники.

Об этом в ходе визита в депо заявил и. о. директора регионального филиала УЗ "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий, информирует ЦТС.

"Депо ожидает системное обновление и развитие. Есть планы (акционерного - ред.) общества и регионального филиала сконцентрировать здесь всю старинную железнодорожную технику - паровозы, вагоны, а также создать условия для ее восстановления и дальнейшего показа как истории развития железнодорожного транспорта", - отметил он.

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В данный момент речь идет о 12 раритетных паровозах, которые будет переданы депо Сновск для дальнейшего восстановления.

Кроме того, по словам Веприцкого, планы УЗ идут дальше: для воссоздания исторического вида самого депо, там будет проведена реставрация, которая вернет строениям архитектуру ХХ столетия.

Напомним, Музей Майдана в Киеве появится не раньше, чем через 5-7 лет.