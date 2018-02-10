Под Одессой подростки привязали к столбу ребенка с инвалидностью

В Арцизском районе Одесской области привлечены к ответственности родители двух подростков, привязавших к столбу ребенка-инвалида и выложивших это видео в Интернет.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В конце января в Арцизский отдел полиции обратилась жительница районного центра (город Арциз) с заявлением о том, что над ее 14-летним сыном издевались сверстники.



В ходе проверки работниками полиции установлено, что описанные в заявлении события имели место летом. Парень и девушка привязали сына заявительницы скотчем к столбу, заклеив ему рот и руки. Свои действия они снимали на видео, которое позднее выложили в Интернет.

По их словам, пострадавший якобы сам согласился, чтобы с ним поступили указанным образом, но заявительница сообщила, что ее сын имеет проблемы со здоровьем, поэтому не до конца осознает и дает оценку поступкам.

В полиции утверждают, что с подростками проведена разъяснительная работа о недопустимости подобного поведения. Их родителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, во Львове в "Окне жизни" оставили малыша.