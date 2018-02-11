Мирослава Поповича похоронят на Байковом кладбище

Заслуженного деятеля науки, академика, директора Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослава Поповича похоронят 13 февраля 2018 года в Киеве на Байковом кладбище. Об этом сообщил журналист Василий Зоря в Facebook.
"Похороны на Байковом кладбище состоятся во вторник 13 февраля. По предварительной информации, прощание в помещении президиума НАНУ - на улице Владимирской, 54.", - отметил Зоря.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа
По данным журналиста, в честь философа могут назвать одну из улиц Киева.
Напомним, 10 февраля на 88 году жизни умер директор Института философии имени Г. С. Сковороды Мирослав Попович.