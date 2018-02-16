Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Траектория летающей тарелки. Стоит ли сохранять памятники советской архитектуры
Траектория летающей тарелки. Стоит ли сохранять памятники советской архитектуры
Фото: Слава Балбек, Борис Дорогов, Саша Коваленко

Траектория летающей тарелки. Стоит ли сохранять памятники советской архитектуры

Архитектор Флориан Юрьев рассказал Фокусу, в чём ценность киевского дома-"тарелки" на Лыбедской площади

Галина Ковальчук - 16.02.18 108
000

В 1971 году в Киеве, на площади Дзержинского (ныне Лыбедская), приземлились инопланетяне. И "замаскировали" свой космический корабль под здание Украинского института научно-технической экспертизы и информации (УкрИНТЭИ). В результате получилось одно из самых ярких произведений советского архитектурного модернизма — ансамбль из 12-этажной высотки, двухэтажного здания-площадки и "припарковавшейся" на ней "летающей тарелки".

В 1960-е, когда проектировался институт, все, в том числе архитекторы, мечтали о космосе. Тогда-то и родилось одно из направлений модернизма в архитектуре и живописи — космизм. К данному стилю зачастую относят и объект на Лыбедской. Впрочем, "летающей тарелкой" этот купол стали называть лишь в позднесоветский период.

Считается, что постройка вдохновлена работами бразильского архитектора Оскара Нимейера, создавшего шедевры нынешней столицы Бразилии — молодого города Бразилиа. Но это неправда. Разработчик "Тарелки", украинец Флориан Юрьев, который, как и другие советские зодчие, жил и работал за "железным занавесом", не знал тогда о великом бразильце и его проекте Национального конгресса, — он руководствовался собственными идеями.

Флориан Юрьев — не только архитектор, но ещё и художник, композитор, поэт. В своём творчестве он превращал музыкальные партитуры и стихи в абстрактные картины: фактически развивал так называемую музыку цвета, которой ранее занимался, например, композитор Скрябин. И потому благодаря Юрьеву под куполом "Тарелки" появился уникальный — единственный в Киеве, а возможно, и в мире, концертный зал, предназначенный как для музыки, так и для демонстрации цветомузыкальных произведений.

Официально здание не является памятником архитектуры, так как прошло не так уж много лет с момента постройки. А это значит, что объект не охраняется законом — его могут разрушить, перестроить, превратить в архитектурное чудовище. И основания для беспокойства есть.

Из последних сил

Во-первых, здание ветшает и требует ремонта. Его строительство закончили в 1971 году, а через 20 лет планировали провести капитальный ремонт. Но наступили бедные 1990-е, и ничего сделано не было. За это время стеклянный фасад превратился в решето — оконные рамы рассохлись, резиновые прокладки прогнили, и в здании гуляет ветер. Испортилась система обогрева в высотке, поэтому зимой здесь очень холодно. А летом жара, так как кондиционирования тоже нет.

Стеклянный фасад превратился в решето — оконные рамы рассохлись, резиновые прокладки прогнили, и в здании гуляет ветер

Во-вторых, 2015 году владельцы находящегося по соседству Ocean Plaza решили построить ещё один ТРЦ. Под проект под названием Ocean Mall отвели большой участок за зданием "Тарелки", начали копать котлован и забивать сваи. Конструкторская компания Megaline, которая тогда занималась строительными работами, обещала, что Ocean Mall "будет одним из технически сложнейших сооружений, когда-либо построенных в Киеве". Участок за "Тарелкой" действительно крайне сложный — под ним проложена ветка метро, рядом протекает река Лыбедь, и масштабные строительные работы могут нарушить коммуникации, сдвинуть грунт и разрушить близлежащие строения.

Сегодня "Тарелка" кажется заброшенной и пустой. Но на самом деле она жива. В жутковатых условиях, то в холоде, то в духоте, работают 225 сотрудников УкрИНТЭИ — в здании находится научно-техническая библиотека и функционирует мастерская, где переплетают диссертации. Институт, как и само здание, принадлежит Министерству образования и науки, у которого нет средств на ремонт. Институт зарабатывает как может: в 1990-е холл "Тарелки" сдавали под ярмарки, концертный зал — под молитвенные собрания, а высотку и сейчас используют как гигантский рекламный щит.

Жива не только "Тарелка", жив и архитектор — 89-летний Флориан Юрьев. Этой осенью в созданном им здании проходили мероприятия Киевской биеннале-2017. И в один из хмурых ноябрьских вечеров зал на 500 мест оказался забит — люди стояли в проходах, чтобы послушать Флориана Ильича, рассказывавшего о том, как создавалась "Тарелка".

Путь Ильича

Небольшая биографическая справка. Будущий архитектор появился на свет в 1929 году в Сибири.  Его отец, Илья Захарьин-Юрьев, был генетиком непролетарского происхождения. В 1920-е годы это означало скитания по гулаговским поселениям. Во время ссылки он женился на представительнице древнего тунгусского рода Марии Большак. У них родился мальчик Флориан.

"Младенцем я проехал от Иркутска до бухты Тикси. Я помню тундру, и мне кажется, что это самое красивое место на свете. Зимой нет спасения от хиуса — пронизывающего ветра, зато летом природа божественна. До сих пор помню космические лучи северного сияния. Всё моё детство я им облучался", — вспоминал Юрьев.

Впечатления детства наложили отпечаток на творчество мастера. Его картины напоминают игру света северного сияния. А в 1960-е, как мы уже говорили, он разработал свою версию теории  музыки цвета — систему, в которой каждому звуку, тональности, соответствует определённый колер. Об этом он написал книгу, но её публикация совпала со вспыхнувшей в СССР борьбой с абстракционизмом. Научный труд сочли антисоветским, и в 1970 году весь тираж пустили под нож.

Тогда Юрьев снял фильм, посвящённый музыке цвета. КГБ изъял плёнку. Автору вернули катушки с лентой, которая была безнадёжно испорчена — пробита перфоратором.

Дело мастера. Чтобы всё-таки построить свою «Тарелку», Флориан Юрьев не боялся бороться ни с КГБ, ни с коллегами-архитекторами. Но теперь проекту его жизни вновь может грозить опасность

После этого художник спроектировал под куполом "Тарелки" светомузыкальный театр. Уникальный зал был создан, но так и остался недоделанным: вместо цветовых блоков на стенах нарисовали идеологически правильных шахтёров и колхозниц.

Но Юрьев продолжал гнуть свою линию — начал писать картины, "иллюстрируя" музыку Баха, Стравинского и Шёнберга.

Парадокс взаимоотношений Флориана Юрьева с КГБ и советским научным сообществом в том, что когда его травили карательные органы, раздавались голоса в защиту мастера со стороны учёных: мол, как художник Юрьев ошибается, но как архитектор прав. А когда его работу затормозили в архитектурной комиссии Киева уже не компетентные органы, а коллеги-архитекторы, то кто-то из генералов госбезопасности сказал: "Хм, а в этом что-то есть"…

Вот как Юрьев вспоминает эту историю. Когда он пришёл к членам комиссии защищать проект "Тарелки", его ожидал чиновничий "железный занавес". Лишь один член комиссии одобрил его работу, остальные 49 назвали формалистом и отказались поверить, что такое вообще возможно построить.

В здании планировалось разместить не только Институт научно-технической и экономической информации, но и архивы ЦК партии и КГБ. "Солидные заказчики посмотрели проект, сказали, что знают мнение комиссии, но им чем современнее, тем лучше", — с улыбкой говорит Флориан Юрьев. Так, с генеральской визы и началось строительство.

Музыкальная шкатулка

Реверберация — один из важных показателей акустики концертного зала. Это время, за которое сила звука в замкнутом пространстве снижается до 60 дБ. Теорию реверберации создал в начале XX века американский физик Уоллес Сэбин. С трубой органа и секундомером Сэбин измерял звучание в тысяче залов и вывел формулу, которой архитекторы акустики пользуются до сих пор. По его вычислениям, идеальная реверберация для концертных холлов — 2–2,25 секунды: если меньше, то звук сухой, а если дольше, то он теряет ясность.

Юрьев сконструировал зал "Тарелки" по канонам этой теории. Это единственный такой зал в Киеве. "Тарелка" — как звучащая мембрана. Её купол не гудит, не глушит, а помогает ощущать тембр инструмента", — делится ощущениями скрипач Анатолий Баженов.

"Здание "Тарелки" нельзя реконструировать. Это всё-таки памятник культуры 1960-х годов. Удачный или нет — другой вопрос, но это памятник художественного процесса, в котором мы тогда "варились"

И чаша, и потолок зала сделаны из бетона, самого подходящего для создания хорошей акустики материала. Его наносили по сетке-рабице с максимальной толщиной 5 см. В результате зал "Тарелки" обладает классической реверберацией звука в 2 секунды.

Чтобы достичь такого эффекта, требовался не просто бетон, а специальный бетон. В Советском Союзе запрещали не только идеи и стили — под запретом были и некоторые строительные технологии. Идеологически выверенный сталинский ампир строился по балочной системе, под неё работали заводы, которые конвейером выпускали стойки и балки. А вот монолитный железобетон — это головная боль и для производителей стройматериалов, и для строителей, потому что его нужно лить круглые сутки. Но Флориан Юрьев добился своего. Его проект отвечал самым передовым на тот момент технологиям.

Реставрированный зал мог бы и сегодня обогатить музыкальную жизнь Киева. Ведь в столице, по большому счёту, не хватает настоящих концертных холлов. Филармония строилась как клуб для купеческого собрания, и её колонный зал предназначался для танцев и балов. Дом органной музыки — это костёл Святого Николая, культовое сооружение. А Дворец "Украина" вообще имеет нулевую акустику, так как создавался как конференц-зал для партийных съездов.

Кому это надо

В Украине советская архитектура сегодня на положении нелюбимого пасынка — эти здания либо находятся в небрежении и мало-помалу разрушаются, либо безжалостно перестраиваются. За прошлую осень только в Киеве произошло два громких случая. Первый — когда на фасаде здания Министерства социальной политики начали срезать солнцерезы (своеобразные алюминиевые ставни). Второй — когда возле Дворца пионеров на площади Славы неожиданно разобрали фонтан и сняли мозаику (правда, потом выяснилось, что это всё-таки не "зрада", а плановая реконструкция, которая проходит под непосредственным кураторством одного из авторов мозаики, художника Владимира Мельниченко, — закончить работы планируют к июню 2018 года).

Горожане по-разному реагируют на подобные "перестройки". Большинство не видит в них ничего страшного, потому что считает их объекты "типовой серостью". В народе за советской архитектурой закрепился имидж из фильма "Ирония судьбы": неотличимые друг от друга жилые микрорайоны.

Однако в СССР была и другая архитектура — модернистская. В Киеве это в основном общественные здания: библиотека им. Вернадского, Житний рынок, гостиница "Салют", Дом мебели и, конечно же, "Тарелка".

Совмод (советский модернизм) уже давно ценят и изучают в Европе. Архитектурный центр Вены, один из ведущих архитектурных музеев мира, активно занимается послевоенным зодчеством СССР. Его эксперты составили список значимых сооружений в Украине, построенных в период с 1955-го по 1991 год. В перечне 136 зданий. И большинство из них находятся в аварийном и полуразрушенном состоянии.

Формально 47-летней "Тарелке" ещё нельзя дать статус памятника культуры. Процесс регистрации объекта включает сбор большого пакета документов, в частности, акт технического состояния

Не так давно в Украине появилась группа гражданских активистов #savekyivmodernism. Это сообщество молодых архитекторов, которые считают, что советский модернизм нужно и стоит спасать. "Мы боимся потерять то, чем дорожим, — говорит архитектор Виктор Герасименко, активист #savekyivmodernism. — Разрушения приобретают систематический характер, и мы понимаем, что архитектура советского модернизма находится под угрозой. Всё, что есть у молодых архитекторов, — это здания XIX и XX вв. Нам необходимо на чём-то учиться, нам нужно иметь свои корни и понимать, как развивалась архитектура Украины".

Группа #savekyivmodernism настаивает, чтобы "Тарелку" внесли в реестр памятников культуры — это хоть какая-то защита от потенциальных варваров-застройщиков. А один из участников группы, архитектор Слава Балбек и его бюро 2B.group готовит своё предложение по реставрации здания.

К сожалению, процесс регистрации объекта в качестве памятника длительный и забюрократизированный, объясняет Алёна Мокроусова, главный специалист отдела учёта памятников Киевского научно-методического центра по охране, реставрации и использованию памятников истории, культуры и заповедных территорий (КНМЦ) при Главном управлении охраны культурного наследия КГГА.

К зданиям начинают присматриваться и включать в список к рассмотрению только по прошествии 50 лет с момента строительства. И формально 47-летней "Тарелке" ещё нельзя дать статус памятника культуры. Процесс регистрации объекта включает сбор большого пакета документов, в частности, акт технического состояния. И все эти бумаги обязательно должен подписать владелец здания. Он же составляет охранный договор. Весь процесс может растянуться на год и дольше.

Да и владелец далеко не всегда хочет проходить эту процедуру, поскольку в результате он теряет право на перестройку объек­та. Памятники можно только реставрировать. А реставрационные строительные нормы в разы выше, чем обычные, и стоят гораздо дороже. Ждать помощи от государства не приходится. Алёна Мокроусова категорична: "Думать, что государство даст деньги на реставрацию, — это утопия, денег нет и не будет".

Надежда есть

Будущее музыкальной шкатулки Флориана Юрьева туманно. Как мы уже говорили, сегодня по соседству с институтом информации ведётся строительство торгово-развлекательного центра. И сама "Тарелка", скорее всего, будет включена в комплекс ТРЦ: его владельцам необходим выход на улицу Антоновича, чтобы поток покупателей проходил от метро до магазинов.

Сдать объект планируется в ноябре этого года. Инвестор (компания Mandarin Plaza) заключил договор с МОН о том, что выделит 150 млн грн и профинансирует ремонт всего здания, а также создаст современный Музей науки для детей. В министерстве заявляют, что это станет показательным примером успешного партнёрства государства и бизнеса. Но гражданские активисты опасаются, что застройщик изуродует фасад.

Как будут развиваться события, неизвестно, но пока можно констатировать: "Тарелку" никто не разрушает, застройщик пока ничего не демонтировал. В пресс-офисе компании Mandarin Plaza попытались развеять наши опасения, заявив, что цель инвестора — "отремонтировать здание "Тарелки", обновить системы энерго­снабжения и отопления".

Хочется верить, что представители инвестора действительно найдут общий язык и с молодыми архитекторами, и с Флорианом Юрьевым. Тогда "Тарелка" не только сохранится, но и обретёт вторую жизнь.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Париже затонула легендарная жилая баржаВ Киеве реконструкторы воспроизведут бой УНР с большевиками на заводе "Арсенал"Прошедший год стал рекордным для небоскребов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9901
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 3733
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 20191
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 6706
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3831
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5867
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 3142
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 4036
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1763
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5981
  1. Явно больной Путин появился на людях 32365 / 37508
  2. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 11428 / 13005
  3. Астрофизики испугались сообщений из космоса 9120 / 10295
  4. В Киеве авто свалилось на головы пешеходов с 10-метровой высоты 5310 / 5800
  5. Майнинг криптовалют мешает поиску внеземных цивилизаций, - ученые 4863 / 5170
  6. МИД РФ признал гибель российских наемников в Сирии 3752 / 4168
  7. Прокуратура: Госуправляющих из "Гулливера" выгнала охрана бизнес-центра (дополнено) 3167 / 3584
  8. Координатор ОБСЕ тайно встретился с Сурковым, - Геращенко 3127 / 3485
  9. Известный украинский актер хочет просить политического убежища в Европе 3087 / 3415
  10. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 3021 / 20191
  1. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 35 / 13005
  2. Пластической хирургии в Украине формально нет, — Роман Левицкий 31 / 847
  3. Явно больной Путин появился на людях 25 / 37508
  4. Изображая жертву. Зачем в Польше ставят в один ряд Гитлера и Хмельницкого 19 / 2426
  5. Астрофизики испугались сообщений из космоса 13 / 10295
  6. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 11 / 20191
  7. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 11 / 6706
  8. Философия счастья. Памяти Мирослава Поповича 11 / 1109
  9. Отчего украинцы не летают. Кто может стать вторым украинским космонавтом 10 / 2830
  10. Человек с фотоаппаратом. Александр Бронштейн о 15 годах на студии Довженко 10 / 1991
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.