В восьми населенных пунктах Черновицкой области до сих пор не света

Подачу электроэнергии в восьми населенных пунктах, которая была отключена из-за сложных погодных условий, до сих пор не восстановили.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что все населенные пункты находятся на территории Черновицкой области.

На данный момент к восстановлению электроснабжения привлечены аварийные бригады облэнерго.

Напомним, ветряная электростанция размером с полторы Гренландии может обеспечить энергией весь мир.