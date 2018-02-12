Об этом пишет 44.ua со ссылкой на и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергея Чумака.
"По состоянию на утро 12 февраля 2018 года, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 45 случаев заболевания корью, среди детей – 24 больных", – сообщил Сергей Чумак.
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По-прежнему больше всего заболевших в Шевченковском (11), Деснянском (9) и Подольском (7) районах. В Печерском и Оболонском районах по одному случаю заболевания. И только в Дарницком районе не было зафиксировано ни одного случая.