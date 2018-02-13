В Стрые нашли похищенную голову бронзового Тараса Шевченко

В Стрые Львовской области сотрудники полиции отыскали голову Тараса Шевченко, похищенную неизвестными с его бронзового памятника в городском парке.
Как сообщает официальный сайт Львовской полиции, вандалами, повредившими монумент, оказались двое ранее судимых местных жителя 24 и 26 лет.
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"Памятник злоумышленники уничтожили, чтобы медь, которой была покрыта скульптура, сдать на металлолом ", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, 11 февраля неизвестные отбили голову статуе Тараса Шевченко в городском парке Стрыя Львовской области.