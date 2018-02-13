Эпидемия гриппа началась в пяти областях, - Минздрав

Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог в пяти областях. Об этом сообщила руководитель Центра гриппа Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук в эфире Громадського Радіо.

"Я хочу сообщить, что за отчетную неделю Украина превысила эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. И превышен порог в Волынской, Винницкой, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях. То есть можно сказать, что в этих областях началась эпидемия гриппа", - рассказала она.

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Также Артемчук сообщила, что за отчетную неделю зафиксировано два летальных случая среди детей.

По ее словам, в этом сезоне эпидемия гриппа началась позже, чем в прошлом.

"По сравнению с прошлым годом, то тогда у нас начался подъем заболеваемости в ноябре, он достиг своего пика зимой в январе, и потом не превышал эпидемические уровни. В этом году началась эпидемическая активность на этой неделе в феврале", - отметила Артемчук.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине болеют гриппом 215 тыс. человек.