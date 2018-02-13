Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Эпидемия гриппа началась в пяти областях, - Минздрав
Грипп наступает

Эпидемия гриппа началась в пяти областях, - Минздрав

Эпидемия гриппа началась в пяти областях, - Минздрав
Фото: woman.ru

Двое детей умерли

13.02.18 1385
100

Заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог в пяти областях. Об этом сообщила руководитель Центра гриппа Центра общественного здоровья Минздрава Оксана Артемчук в эфире Громадського Радіо.

"Я хочу сообщить, что за отчетную неделю Украина превысила эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. И превышен порог в Волынской, Винницкой, Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях. То есть можно сказать, что в этих областях началась эпидемия гриппа", - рассказала она.

Также Артемчук сообщила, что за отчетную неделю зафиксировано два летальных случая среди детей.

По ее словам, в этом сезоне эпидемия гриппа началась позже, чем в прошлом.

"По сравнению с прошлым годом, то тогда у нас начался подъем заболеваемости в ноябре, он достиг своего пика зимой в январе, и потом не превышал эпидемические уровни. В этом году началась эпидемическая активность на этой неделе в феврале", - отметила Артемчук.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Украине болеют гриппом 215 тыс. человек.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Украине болеют гриппом 215 тыс. человек, - МинздравКарантин продлен и в школах НиколаеваНа Львовщине 122 школы закрылись на карантин

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 9476
  2. Звуки Феодосии. Город, который дан 2879
  3. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 15304
  4. Власть порчи. Почему из всех украинских президентов все равно получается Янукович 5483
  5. Школьный террор. Как и почему детей травят в школе 3174
  6. Турецкая хайтарма. Как крымские татары не дают миру забыть о российской оккупации Крыма 5599
  7. Выжить "на подвале". Как Владимир Фомичёв два года провёл в тюрьмах "ДНР" 2580
  8. "Он их, как собак, гонял". История одного музея посреди революции 3776
  9. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 1601
  10. Крысы совести. 4 фильма, не попавшие в украинский прокат 5431
  1. В Киеве задержали Саакашвили 3931 / 4026
  2. Ответка прилетела. Чем может обернуться атака на израильский истребитель в Сирии 3307 / 3894
  3. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 2812 / 36645
  4. Уроки Поповича. О чем предупреждал украинцев великий мыслитель 2766 / 4136
  5. В Киеве 14 февраля проезд на скоростном трамвае можно будет оплатить поцелуем 2494 / 2779
  6. Полный вперёд. Как живут люди в морских круизах 2211 / 2351
  7. Саакашвили дал брифинг в Варшаве 2200 / 2769
  8. В сенат США внесен проект резолюции, предусматривающей новые санкции против России 2090 / 2402
  9. Польский премьер приравнял Хмельницкого к Гитлеру и Гимлеру 1827 / 2132
  10. Операция "Сулугуни". Что будет с Саакашвили после высылки в Польшу 1819 / 2101
  1. Саакашвили дал брифинг в Варшаве 26 / 2769
  2. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 24 / 36645
  3. Уроки Поповича. О чем предупреждал украинцев великий мыслитель 23 / 4136
  4. В Киеве задержали Саакашвили 17 / 4026
  5. За пацанов. Как лётчик Роман Филиппов отбомбился по родному Воронежу 14 / 15304
  6. Правдивая ложь. Как вылечиться от информационной болезни 12 / 1062
  7. Операция "Сулугуни". Что будет с Саакашвили после высылки в Польшу 10 / 2101
  8. Польский премьер приравнял Хмельницкого к Гитлеру и Гимлеру 10 / 2132
  9. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 9 / 1922
  10. Философ Мирослав Попович: Я жалею, что у меня нет телескопа 8 / 9476
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.