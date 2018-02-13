Князев: Чем дальше на запад – тем меньше преступлений

Больше всего преступлений совершается в Днепре, Харькове, Запорожье и Одессе, а меньше всего – на контролируемой правительством территории Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал глава Нацполиции Серегей Князев.

"Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса - это четыре самые проблемных региона по количеству правонарушений", - отметил он.

Высокий уровень преступности в этих городах он связывает в первую очередь с экономическими и социальными факторами.

"Это - промышленные регионы. Но если взять Харьковщину, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений", - отметил Князев.

При этом самый низкий уровень преступлений на Донбассе он объясняет большим количеством правоохранителей в регионе.

Говоря в целом о стране, Князев отметил тенденцию к уменьшению количества преступлений по направлению к западной границе Украины.

"Идем в центр Украины, на запад. Чем дальше, тем меньше преступлений совершается. Это зависит скорее не от правоохранительной системы, а от ментальности общества. Там люди в воскресенье ходят в церковь. И чем дальше на запад - тем чаще. Если семейные ценности преобладают над остальными, правонарушений меньше", - подчеркнул глава Нацполиции.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в 2017 году количество зафиксированных правонарушений существенно не изменилось, но их раскрываемость выросла.