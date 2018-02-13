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Главная » Общество » Заболеваемость корью пошла на спад, - Минздрав
Корь в Украине

Заболеваемость корью пошла на спад, - Минздрав

Заболеваемость корью пошла на спад, - Минздрав
Фото: e-medicina.md

Ситуация пока еще остается напряженной  

13.02.18 58
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Впервые с начала вспышки кори в 2017 года количество новых случаев заболевания уменьшилось. Так, по состоянию на 8 февраля 2018 корью заболели 798 человек - 287 взрослых и 511 детей, что на 14% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Однако ситуация с заболеваемостью корью пока остается напряженной. Всего за 2018 год корью заболели 4298 человек - 1423 взрослых и 2875 детей. Госпитализированы 2872 человек. С начала года от осложнений кори умерло пять человек - трое детей, и двое взрослых.

Больше всего людей заболели в Ивано-Франковской (965 случаев заболевания), Одесской (781), Закарпатской (681), Черновицкой (509), Львовской (269) областях.

Наименьшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Черниговской (1 случай), Сумской (2 случая), Луганской и Харьковской (по 3 случая), Ровенской (4 случая) областях.

"Мы благодарны родителям, которые сделали сознательный выбор в пользу вакцинации своих детей - единственного способа защиты от кори. Благодаря усиленным мерам по иммунизации, которые проводит Министерство здравоохранения, было провакцинировано 74,5% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины КПК, и 79,5% детей, которые своевременно не получили вторую дозу вакцины", - отметил заместитель генерального директора по надзору за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья МОЗ Украины Виктор Ляшко.

Напомним, Украина получит новую порцию вакцин от кори в конце месяца.

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