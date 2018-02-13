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Главная » Общество » В шкафу австрийской пенсионерки нашли считавшуюся потерянной картину Густава Климта

В шкафу австрийской пенсионерки нашли считавшуюся потерянной картину Густава Климта

В шкафу австрийской пенсионерки нашли считавшуюся потерянной картину Густава Климта
Фото: ORF

Женщина тайно хранила произведение искусства на протяжении многих лет

13.02.18 529
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В шкафу австрийской пенсионерки нашли утерянную картину Густава Климта под названием Zwei Liegende ("Двое лежат"). Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ORF.

Женщина, которая работала секретаршей в галерее, в 1977 году вышла на пенсию и много лет незаконно хранила картину и завещала ее городу Линц. После смерти женщины ее последняя воля была выполнена - картина перешла в собственность городских властей.

В 1951 году владелица картины Ольга Егерь отдала ее и еще три произведения искусства художника Эгона Шиле во временное пользование Музею современного искусства в Линце. В 2006 году ее потомки захотели вернуть картину, однако выяснилось, что она исчезла.

Владельцы картины подали в суд на город и требовали возмещения в размере 8,2 млн евро. После длительного юридического противостояния эти средства были выплачены пострадавшей стороне.

О судьбе других картин не сообщается.

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