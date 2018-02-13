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Главная » Общество » Японцы создали лекарство, которое побеждает грипп за 24 часа

Японцы создали лекарство, которое побеждает грипп за 24 часа

Японцы создали лекарство, которое побеждает грипп за 24 часа
Фото: e-medicina.md

Пациенту для выздоровления достаточно одной таблетки

13.02.18 945
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Японская фармацевтическая компания Shionogi & Co. объявила, что готовит к выпуску препарат, способный уничтожить вирус гриппа в организме в течение 24 часов. Наиболее эффективным современным лекарствам, доступным в широкой продаже, для этого требуется около 72 часов. О разработке сообщает Naked Science со ссылкой на портал ScienceAlert.

Новый препарат получил название балоксавир марбоксил (baloxavir marboxil). По словам создателей средства, для борьбы с вирусами пациенту хватит всего одной дозы препарата. Это выгодно отличает его от других лекарств против гриппа: например, рекомендуемый курс осельтамивира (распространенное торговое название – "Тамифлю") длится пять дней, пациент принимает по две дозы в день. Это не только вопрос комфорта пациента: известно, что неоконченный курс приема лекарства может способствовать развитию устойчивости вируса к препарату.

Балоксавир марбоксил относится к классу ингибиторов эндонуклеаз: он подавляет активность белков эндонуклеаз, помогающих вирусам размножаться в клетках организма. Вирусы гриппа размножаются с помощью "кражи" кэпов – структур в составе РНК клетки. Эндонуклеазы помогают "отрезать" часть клеточной РНК, и на основе "украденной" структуры вирус начинает воспроизводиться. Если заблокировать активность этих белков, клетка становится более устойчивой к вирусу.

В январе 2018 года завершилась третья фаза клинических исследований нового лекарства на добровольцах, больных гриппом. Испытания показали: симптомы гриппа сохранялись у пациентов примерно столько же, сколько при лечении другими современными препаратами. Однако, по словам представителей Shionogi & Co., их средство уничтожало вирусы значительно быстрее – это уменьшало период, в течение которого пациент остается заразным. Осельтамивир уничтожал грипп за 72 часа, а пациенты, принимавшие плацебо, справлялись с болезнью в среднем за 96 часов.

По данным газеты The Asahi Shimbun, министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило производство препарата в начале февраля 2018 года. Компания-производитель ожидает официального разрешения в марте. Если министерство выдаст разрешение, первую партию препарата планируют выпустить в мае 2018 года. Сделать выводы об эффективности препарата в "полевых условиях" удастся уже зимой 2019 года. Будет ли он продаваться в других странах, пока неизвестно.

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