В школах Запорожья из-за гриппа продлили карантин

Эпидемии в городе нет, но уровень заболеваемости не падает

Запорожский городской совет продлил приостановку работы средних учебных заведений до 19 февраля включительно из-за большого количества заболеваний ОРВИ и гриппом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Уровень заболеваемости в Запорожье не снижается, причем значительная часть заболевших - школьники.

"Уровень заболеваемости по городу ниже эпидемического уровня, но при этом не снижается. По мнению медиков, возобновление в таких условиях учебного процесса может привести к увеличению количества заболевших", - говорится в сообщении.

19 февраля в мэрии проведут совещание о возможности возобновить обучение в школах с 20 февраля, однако есть вероятность, что карантин будет повторно продлен.

Напомним, в Украине на данный момент заболели гриппом 214 тыс. 839 человек.